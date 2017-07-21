Непобежденный российский боец усомнился в честности успехов Макгрегора в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков усомнился в честности побед ирландца Конора Макгрегора над американцем Эдди Альваресом и бразильцем Жозе Алду в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

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«Его легкие победы над звездами MMA лично для меня выглядели довольно странными. Не буду никого голословно обвинять, так как не имею доказательств, но когда Эдди Альварес вместо боя ползает по октагону, а отличающийся хладнокровием Жозе Алду с первых секунд сломя голову летит на Конора, у меня возникает много вопросов», — рассказал Штырков.

Встреча Макгрегора с Альваресом прошла 12 ноября прошлого года и завершилась победой ирландца техническим нокаутом во втором раунде. С Алду Макгрегор встретился 12 декабря 2015-го, нокаутировав того на 13-й секунде боя. 26 августа ирландец проведет в Лас-Вегасе бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером.

18 июля появилась информация о том, что Штырков получил предложение о подписании контракта с UFC. Спортсмен отметил, что пока не готов присоединиться к промоушену. 28-летний россиянин одержал 11 побед (5 нокаутом) в 11 боях в профессиональной карьере.