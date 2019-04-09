Уральский Халк описал трудный путь российских бойцов в UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал, что россиянам крайне трудно попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит RT.

По словам Штыркова, отечественный боец «оставляет свое здоровье», выходя на поединки против сильных соперников в местных промоушенах. Также спортсмен посетовал на то, что американские бойцы получают контракт в UFC гораздо раньше. По мнению Штыркова, они уже заканчивают карьеру, когда россияне дебютируют в организации.

Боец раскритиковал уровень некоторых коллег, выступающих в UFC. «Иногда смотришь на них и думаешь, что у тебя только любительской школы больше, чем у него проведенных тренировок за всю карьеру», — заявил Штырков.

Спортсмен подписал контракт с UFC 19 марта. Первый поединок под эгидой промоушена Штырков проведет на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Соперником 30-летнего россиянина станет американец Дэвин Кларк.

За свою карьеру Штырков провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

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