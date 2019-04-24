Бывший тренер Нурмагомедова рассказал о его главном желании

Бывший тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Мурат Кештов рассказал, чего спортсмен желал в первую очередь. Слова специалиста приводит RT.
Кештов, с которым Нурмагомедов работал до 2012 года, вспомнил, что боец всегда отличался не только талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Также тренер назвал своего бывшего подопечного особенным бойцом. Кештов отметил, что Нурмагомедов знал практически о каждом бойце ММА и был фанатом смешанных единоборств.
«Для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы», — рассказал Кештов.
Российский боец является обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Последнюю защиту титула он проводил в октябре 2018-го — тогда он победил ирландца Конора Макгрегора. Его возвращение в октагон ожидается в сентябре. Перед поединком против Макгрегора Нурмагомедов заявил, что дерется ради наследия и славы.