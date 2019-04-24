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Глава UFC высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью CNN высказался относительно отношений между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По мнению Уайта, бойцы никогда не смогут помириться. Он выразил мнение, что когда спортсмены проводят в октагоне по 7-10 раундов, то между ними возникает взаимное уважение. «Мне кажется, настанет время, когда Нурмагомедов и Макгрегор начнут уважать друг друга, но взаимной симпатии между ними не будет», — отметил глава UFC.

18 апреля отец Нурмагомедова Абдулманап назвал Макгрегору условие для реванша с сыном. Он заявил, что ирландец должен приехать в Россию, если хочет провести повторный поединок.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову в рамках турнира UFC 229 в октябре прошлого года. После поединка оба бойца приняли участие в массовой драке, из-за которой были дисквалифицированы. До и после боя ирландец неоднократно оскорблял дагестанца и его семью. В частности, он сравнил жену Нурмагомедова с полотенцем, приложив фотографию со свадьбы бойца.

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