Менеджер Нурмагомедова нашел способ опустить Макгрегора на «более глубокое дно»

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдул-Азис предложил ирландцу Конору Макгрегору выйти на поединок против американца Джастика Гэйджи. Об этом он написал в Twitter.

Абдул-Азис поинтересовался у Макгрегора, действительно ли у него все еще болит душа из-за поражения от Нурмагомедова в октябре 2018 года. «Тебе предложен бой против Гэйджи. Ты примешь вызов, или же ты все еще страдаешь от того, как этот орел [Нурмагомедов] надрал тебе задницу?» — написал менеджер.

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По мнению Абдул-Азиса, Гэйджи опустит Макгрегора на «более глубокое дно».

Бой Нурмагомедова против Макгергора прошел в октябре и завершился досрочной победой россиянина. Он защитил чемпионский титул в легком весе, нанеся ирландцу четвертое поражение в боях по правилам ММА. После поединка оба бойца приняли участие в массовой драке, из-за которой потом были дисквалифицированы.

30-летний Гэйджи за свою карьеру одержал 20 побед и потерпел 2 поражения.

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