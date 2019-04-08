Макгрегор устроил драку в баре после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил драку в одном из пабов Дублина после того, как ему напомнили о поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Irish Times.

По информации издания, Макгрегор выступал на сцене, однако одному из посетителей не понравилась речь спортсмена. «Русский избил тебя», — заявил один из находившихся в баре, после чего подвергся нападению со стороны бойца. В полицию ирландец не попал.

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У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В апреле 2018-го он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Дальнейшее разбирательство привело к обвинению бойца. Ему присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом.

В начале марта 2019-го в ирландец отобрал телефон у решившего сфотографировать его фаната и бросил аппарат на землю. Полиция задержала спортсмена. Макгрегор вышел на свободу только после уплаты залога.

26 марта New York Times сообщила, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Боец был допрошен полицией и отпущен.

В последнем поединке ирландец проиграл Нурмагомедову. В общей сложности в октагоне он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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