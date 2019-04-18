Отец Нурмагомедова назвал Макгрегору условие реванша

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландец Конор Макгрегор должен приехать в Россию, если хочет провести реванш против его сына. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пусть прилетает в Дагестан», — заявил Нурмагомедов-старший. Также он допустил, что Макгрегор может приехать в Москву, Санкт-Петербург или один из городов Урала. «Пусть приезжает, сделаем реванш», — подытожил отец российского бойца.

15 апреля Нурмагомедов в Twitter написал Макгрегору, что обсудит с ним условия боя-реванша, если ирландец «выиграет что-нибудь». Так россиянин напомнил сопернику, что тот в последний раз побеждал в октагоне в 2016 году.

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В октябре Макгрегор провел поединок против Нурмагомедова. Россиянин победил болевым приемом. В одном из последних выступлений Макгрегор отдал должное россиянину, назвав его «грозным соперником».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова стало четвертым в его карьере. 30-летний россиянин не проигрывал ни разу. На его счету серия из 27 побед.

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