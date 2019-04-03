Легионер российского клуба рассказал о «дерущихся с медведями русских»

Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал о жизни в России. Его слова приводит «Другой город».

По мнению Рохеля, у него на родине бытует мнение, что в России живут «странные и диковатые люди». Он посчитал, что россияне менее эмоциональны, чем южноамериканцы, отметив, что в клубе к нему относятся хорошо. «В Самаре даже если за окном "минус 10", на игру приходит много зрителей. В Уругвае люди бы вряд ли вышли из дома в плохую погоду», — заявил уругваец.

Футболист сказал, что мечтал увидеть медведя в России, ведь в Уругвае уверены, что эти животные ходят по российским улицам. «Хабиб Нурмагомедов из ММА, например: есть видео, где он дерется с маленьким медведем, — вот это имидж типичного русского в представлении уругвайца», — добавил он.

Рохель подписал контракт с самарской командой летом 2018 года. До этого он выступал только на родине.

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