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Футболист «Зенита» посчитал переезд в Россию ошибкой

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Себастьян Дриусси

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что считает ошибкой переход в российский клуб. Об этом спортсмен сказал в эфире Radio Mitre.

«Я принял неправильное решение, но не жалею об этом. Я был в состоянии перейти в более сильный чемпионат», — заявил 23-летний форвард. По словам спортсмена, ранний переезд в Российскую футбольную премьер-лигу (РПЛ) был ошибкой. Дриусси добавил, что рассчитывает перебраться в один из европейских чемпионатов, чтобы попасть в сборную Аргентины.

Дриусси перешел в «Зенит» в 2017 году. Трансфер футболиста обошелся российскому клубу в 15 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету четыре забитых мяча и шесть результативных передач.

До переезда в Россию аргентинец выступал на родине, где защищал цвета «Ривер Плейта». Дриусси — воспитанник клуба. Он дебютировал во взрослой команде в 2013 году. За четыре года форвард провел 67 игр и забил 21 гол за аргентинский клуб.

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