Спорт
 

Дубль аргентинского новичка принес «Зениту» победу над «Рубином» в РФПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в субботу, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Рифата Жемалетдинова «Зенит» ответил дублем Себастьяна Дриусси. Решающий мяч аргентинец забил в добавленное ко второму тайму время.

Во время матча на арене протекла крыша. Из-за начавшегося дождя вода лилась на трибуны из-под сводов стадиона.

«Зенит» одержал вторую победу в двух матчах РФПЛ и занимает второе место в таблице, уступая московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям. «Рубин» потерпел второе поражение кряду и занимает 14-ю строчку таблицы.

Сине-бело-голубые подписали контракт с 21-летним Дриусси 8 июля. Соглашение рассчитано на четыре года.

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