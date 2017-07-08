«Зенит» подписал контракт с провалившим допинг-тест аргентинцем

Санкт-петербургский Зенит подписал контракт с 21-летним нападающим аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяном Дриусси. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано на четыре года. Зарплата форварда и сумма трансфера не уточняется.

23 июня «Зенит» отложил покупку Дриусси. Аргентинец провалил допинг-тест. В пробе игрока обнаружили следы мочегонного препарата. «Ривер Плейт» опровергал обвинения в адрес футболиста и инициировал проведение перепроверки.

Дриусси дебютировал в основной команде «Ривер Плейт» в конце 2013 года, провел 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 передач, став чемпионом Аргентины и обладателем национального Кубка. Кроме того, вместе с командой, воспитанником которой он является, форвард выигрывал Южноамериканский кубок, Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки.