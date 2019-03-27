Хоккеист Панарин рассказал о разнице между русскими и американцами

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о разнице менталитета жителей США и России. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

«В США люди свободнее. Не боятся, что им что-то будет за мнение», — отметил 27-летний Панарин. Он также подчеркнул, что стал более толерантным по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. «Когда жил в России, вообще другого мнения был — жесткого. Сейчас отношение гораздо лучше. В этом обществе живешь и лучше относишься. Ну, живут люди своей жизнью — пускай живут», — заявил он.

11 марта Панарин поддержал митинг за свободный интернет в Москве. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал он в своем Instagram под фотографией с мероприятия.

Панарин переехал в США в 2015 году. Первым клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для россиянина стал «Чикаго Блэкхокс». С 2017-го Панарин защищает цвета «Коламбуса».

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провел 73 матча, забросил 26 шайб и записал на свой счет 52 результативные передачи.

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