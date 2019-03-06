Российский хоккеист ужаснулся американским гетто и бегающим по пляжу геям

Российский нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мыслями относительно иностранных хоккеистов, критикующих Россию и Белоруссию. Его слова приводит TYT.by.

38-летний хоккеист отметил, что таким иностранцам следует обратить внимание на проблемы в своих странах. Терещенко, в частности, посетовал, что во время поездки в Швецию на матч Евротура был вынужден принимать холодный душ.

Особое внимание россиянин уделил недостаткам жизни в США. «Три месяца прожили с семьей в Майами. Отошел от центра города буквально на шаг — уже в гетто. Высокие цены на здоровую пищу. Поход в магазин обошелся в 300 долларов — это просто катастрофа. Привел детей на пляж — там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну, что это такое?» — возмутился он.

Терещенко трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. Он известен по выступлениям за московское «Динамо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

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