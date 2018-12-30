Шведы заподозрили российского рефери в подсуживании американским хоккеистам

Хоккеисты молодежной сборной Швеции раскритиковали работу судей после проигранного матча против сборной США (4:5 в овертайме) на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Нападающие Лукас Эльвенес и Эмиль Бемстрем посчитали, что рефери несколько раз не удалили американцев за нарушения. «Судьи помогли американцам вернуть игру», — подчеркнул Бемстрем. Он же добавил, что считает уровень судейства в данной встрече низким.

Американской команде удалось отыграться, уступая по ходу поединка 0:4. Матч обслуживала международная бригада арбитров — российский рефери Евгений Ромасько и канадец Джефф Инграм.

Несмотря на поражение, шведы лидируют в группе, где также выступают сборные Финляндии, Словакии и Казахстана. Российская команда находится в одной группе с канадцами, швейцарцами, чехами и датчанами. Отечественные хоккеисты занимают вторую строчку в группе после двух матчей — у них две победы и игра в запасе.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде. Турнир завершится 5 января 2019 года.

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