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13:45, 13 июля 2026Культура

Баста назвал способ вылечить депрессию

Рэпер Баста заявил, что 20 лет назад излечил депрессию с помощью адреналина
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, назвал способ вылечить депрессию. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале KICKDOWN.

По словам Вакуленко, 20 лет назад, переехав в Москву, он стал испытывать симптомы депрессии, о чем рассказал другу. Тот предложил ему встретиться ночью в центре города. Там он посадил артиста в свою «девятку» и надавил на газ.

«Когда я вышел, он спросил, прошла ли депрессия. Я говорю: вообще. Нет, правда, это сработало. Такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — признался Вакуленко.

Музыкант уточнил, что во время той поездки приходилось лить воду на коробку передач из-за того, что она буквально загоралась.

Ранее актер Слава Копейкин рассказал, что в детстве плакал под песни Басты. Артист сообщил, что знал многие факты из биографии Вакуленко.

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