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13:44, 13 июля 2026Россия

В Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»

Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы — часть операции «Паутина»
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Попытка терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях, которую предотвратили российские спецслужбы, является продолжением украинской операции «Паутина». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, его слова приводит издание «Взгляд».

«Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», — сказал Колесник.

По словам депутата, все дорожные перевозки грузов должны проходить тщательную проверку, поскольку это касается безопасности страны. Кроме того, Колесник указал на необходимость усилить контрразведывательную работу и принять дополнительные меры по охране аэродромов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ сорвали «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию терактов на территории России. Так, украинские спецслужбы с помощью FPV-дронов планировали напасть на российские аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

В июне 2025 года вылетающие из фур украинские дроны атаковали несколько российских регионов. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Комментируя эту атаку, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что проведение операции «Паутина» Службой безопасности Украины курировала британская разведка.

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