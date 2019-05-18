Дела отстраненных товарищей Нурмагомедова пересмотрят

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вновь рассмотрит дела российских бойцов смешанного стиля (MMA) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, отстраненных за участие в потасовке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Бретт Окамото.

Заседание состоится на следующей неделе. Изначально Тухугов и Нурмагомедов были отстранены до октября. Они оба приняли активное участие в потасовке после боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора и получили годовую дисквалификацию. «Напоминаю, что Хабиб пригрозил, что не выйдет в октагон, пока эти ребята отстранены», — написал Окамото.

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30-летний Хабиб Нурмагомедов также был дисквалифицирован сроком на девять месяцев после потасовки на UFC 229. Макгрегор получил полугодовую дисквалификацию. Российский боец вернется в октагон уже в сентябре. На турнире UFC в Абу-Даби ему предстоит снова защитить титул против временного чемпиона Дастина Порье.

Тухугов и Абубакар Нурмагомедов также являются бойцами UFC.

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