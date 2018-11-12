Друга Нурмагомедова лишили боя в UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев снят с участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Вместо него против бразильца Франциско Тринальдо в октагон выйдет американский боец Александр Эрнандес. Бой пройдет 26 января 2019 года на турнире UFC 233. В своем Instagram-аккаунте Махачев выразил удивление перестановкой, но подчеркнул, что не подписывал никаких бумаг.

7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона. Это спровоцировало массовую драку, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции. Махачев, как секундант Нурмагомедова, также присутствовал на арене, но активного участия в беспорядках не принимал.

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