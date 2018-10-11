У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь

Боец ММА Ислам Махачев поддержал соотечественника Хабиба Нурмагомедова, который выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Instagram.

«Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», — написал Махачев, репостнув публикацию Нурмагомедова.

В ней боец выступил против решения об отмене боя его друга Зубайры Тухугова, который стал участником драки с Конором Макгрегором. Россиянин оказался недоволен тем фактом, что со стороны организации не последовало санкций в отношении окружения Макгрегора.

«(...) Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — подчеркнул Нурмагомедов. Он отметил, что UFC может оставить себе его гонорар, выплата которого пока заморожена.

Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде. После этого он выскочил из октагона и напал на его спарринг-партнера. В то же время в клетке возникла массовая драка, в которой приняли участие Тухугов и Макгрегор. Россиянин атаковал ирландца первым.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы, поучаствовавшие в драке в октагоне больше не будут выступать под эгидой организации.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!