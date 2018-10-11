Отец Нурмагомедова отказался наказывать сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что пообещал президенту Владимиру Путину не наказывать сына за драку после победы над ирландцем Конором Макрегором. Его слова приводит портал media.az.

«Вчера мы были на приеме у президента России Владимира Владимировича Путина. Он тоже попросил строго не наказывать Хабиба. Я дал слово главе государства, что не буду возвращаться к этой теме», — рассказал Нурмагомедов-старший.

На встрече с бойцом и его отцом президент вспомнил о том, как Нурмагомедов-младший выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора. «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, и мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — заявил Путин. Он попросил отца спортсмена не наказывать его слишком сурово за этот поступок.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил болевым приемом в четвертом раунде. Он защитил пояс чемпиона организации. В настоящий момент Атлетическая комиссия штата Невада ведет расследование, Нурмагомедов может быть дисквалифицирован.

В потасовке после боя принял участие секундант бойца Зубайра Тухугов, который напал на Макгрегора. За это UFC отменил его поединок против Артема Лобова, что вызвало возмущение Нурмагомедова. «(...) Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — подчеркнул дагестанец.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!