Чемпионы UFC защитили титулы

На турнире UFC 220, состоявшемся в Бостоне, чемпионы организации Стипе Миочич и Даниэль Кормье одержали победы над Франсисом Нганну и Волканом Оздемиром соответственно. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Миочич, выступающий в тяжелом весе, выиграл единогласным решением судей. Американец доминировал на всем протяжении боя, что отразилось в судейских записках — 50-44, 50-44, 50-44. Миочич установил рекорд по количеству успешных защит титула (3) в тяжелом дивизионе UFC.

Чемпион в полутяжелом весе Кормье завершил поединок техническим нокаутом во втором раунде. Он занял доминирующую позицию в партере, начав избивать обездвиженного Оздемира, и вынудил рефери остановить бой.

35-летний Миочич одержал 18-ю победу в карьере при двух поражениях. В активе потерпевшего единственное поражение Кормье 20 побед.

В предварительном карде UFC 220 дрался российский боец Ислам Махачев, досрочно победивший бразильца Глейсона Тибау.

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