Макгрегор составил команду «Мельдоний» из российских бойцов и назвал их крысами

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на возможное участие спортсменов из России на предстоящем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Ирландец отметился комментарием в Twitter.

«Команда "Мельдоний": трое из этого списка уже попадались на запрещенке. Ислам, Зубайра и Майрбек. Грязные вонючие крысы», — написал 30-летний ирландец в комментарии к посту в Twitter-аккаунте MMA Dagestan, где перечислялись бойцы, которые могут принять участие в UFC 242. Среди них действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев. Позже ирландец удалил пост.

30 апреля отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подтвердил участие бойца в турнире в Объединенных арабских эмиратах. Для 30-летнего россиянина это будет первый бой с октября 2018-го, когда он защитил титул чемпиона, одолев Макгрегора в четвертом раунде.

12 апреля стало известно, что Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию от Антидопингового агентства США (USADA). В пробах мочи от сентября 2018-го (после турнира UFC в Москве) были обнаружены следы запрещенного препарата. Де факто Тайсумов к апрелю 2019-го уже отбыл наказание.

В 2016-м Махачев был отстранен от боя на турнире UFC во Флориде из-за положительной пробы на мельдоний. В том же году отстранение получил и Тухугов.

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