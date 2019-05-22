Нурмагомедов рассказал о тренировках в Рамадан

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как проходят тренировки во время Рамадана. Видео опубликовано на YouTube-канале спортсмена.

Нурмагомедов приступил к подготовке к бою против американца Дастина Порье. При этом россиянин отмечает, что официально бой не подтвержден, хотя вероятность поединка «90 процентов». Боец рассказал, что во время поста проводит по две тренировки в день. «Стараемся работать осторожно, так как целый день не пьем и не едим. Организм обезвоживается. Основной акцент делаем на грэпплинге, растяжке, качаемся. Стараемся, чтобы было меньше спаррингов», — пояснил Нурмагомедов.

Материалы по теме Хабиб близко В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова

30-летний боец — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В сентябре ему предстоит бой с Порье, который является временным чемпионом в дивизионе.

Бой станет первым для Нурмагомедова после девятимесячной дисквалификации, которая была наложена на спортсмена из-за его участия в драке после UFC 229. На турнире, прошедшем в октябре 2018-го, россиянин защитил титул в поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора, а после победы атаковал тренера соперника, что спровоцировало беспорядки в октагоне и за его пределами.

В активе россиянина 27 побед. Нурмагомедов ни разу не уступал в поединках MMA и занимает третью строчку в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!