Обнародован состав бойцов третьего турнира UFC в России

Глава офиса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Громковский объявил кард предстоящего турнира в Москве, который запланирован на 9 ноября. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы Александр Волков и бразилец Джуниор дос Сантос. Также на турнире дебютирует двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов. Его соперником станет Дэвид Завада из Германии.

Остальной кард выглядит следующим образом:

Александр Яковлев (Россия) против Винко Питчелла (США)

Зелим Имадаев (Россия) против Дэнни Робертса (Великобритания)

Магомед Анкалаев (Россия) против Дальча Лунгиамбула (США)

Роман Копылов (Россия) против Карла Роберсона (Великобритания)

Шамиль Гамзатов (Россия) против Клидсона Абреу (Бразилия)

Гаджимурад Антигулов (Россия) против Эда Хермана (США)

Григорий Попов (Россия) против Дейви Гранта (Великобритания)

UFC Fight Night 163 станет третьим турниром промоушена на территории России. Первый турнир UFC также прошел в Москве осенью 2018-го. Тогда в главном бою вечера российский тяжеловес Алексей Олейник одолел новозеландца Марка Ханта. Турнир в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019-го также возглавил Олейник. На этот раз боец уступил голландцу Алистару Овериму. Первоначально в главном бою вечера должен был выступать Волков.

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