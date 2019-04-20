Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный». Оверим нокаутировал россиянина в первом раунде.

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Оверим одержал 45-ю победу при 17 поражениях в MMA. В активе Олейника теперь 57 побед, 12 поражений и одна ничья.

UFC Fight Night 149 — второй турнир под эгидой UFC, проводимый в России. Первые соревнования прошли 15 сентября в Москве. Тогда Олейник победил новозеландца Марка Ханта.

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