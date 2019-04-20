Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в спортивном комплексе «Юбилейный». Махачев победил Цурукяна решением судей по итогам трех раундов.

UFC Fight Night 149 — второй турнир под эгидой UFC, проводимый в России. Первые соревнования прошли 15 сентября в Москве.

В активе Махачева стало шесть побед и одно поражение в UFC. Царукян провел дебютный поединок в чемпионате.

Махачев со школы дружит с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, вместе с ним он начал заниматься единоборствами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!