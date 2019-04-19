Друг Нурмагомедова рассказал историю снимка с шестью мужчинами в ванной

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал историю фотографии, на которой он вместе со спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и еще четырьмя мужчинами сидит в ванне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Махачев не смог вспомнить, когда было сделано фото. «Все были там. А сейчас уже тысяча измененных версий появилась, где мы голые или что-то. А там ничего такого на самом деле, мы все одетые. Отофотошопили уже, все, что хочешь нарисовали», — заявил он.

Боец добавил, что со школы дружит с Нурмагомедовым, вместе с ним начал заниматься единоборствами. «Мы жили рядом друг с другом, так что дружим с самого детства», — добавил он.

Фото Нурмагомедова в ванне в окружении пяти мужчин получило известность в марте этого года. Снимок высмеял американский боец UFC Нейт Диас.

20 апреля Махачев проведет поединок с соотечественником Арманом Царукяном в рамках турнира UFC в Петербурге. На счету бойца пять побед и одно поражение в чемпионате.

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