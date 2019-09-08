Российский боец Волков возглавит турнир UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков выступит в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 9 ноября в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт» с ссылкой на пресс-релиз организации.

Соперником 30-летнего российского тяжеловеса станет бразилец Джуниор Дос Сантос. Сам бойцовский вечер пройдет на столичной арене в «Парке Легенд». Билеты можно будет купить с 13 сентября.

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Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля. Однако, боец снялся с поединка. Его заменил соотечественник Алексей Олейник. В главном бою вечера он уступил голландцу Алистару Овериму.

В последний раз Волков выходил в октагон в октябре 2018-го на UFC 229, в главном бою которого встречались Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин уступил американцу Деррику Льюису и лишился возможности биться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Позднее за Льюис проиграл Даниэлю Кормье в титульном бою.

Волков одержал 30 побед в MMA и потерпел семь поражений.

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