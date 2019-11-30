Раскрыты гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

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Александр Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко получил миллион рублей за победу над штангистом Михаилом Кокляевым. Об этом сообщает ТАСС.

Проигравший в бою Кокляев в свою очередь получил 500 тысяч рублей. Сертификаты спортсменам вручил представитель Федерации бокса России после поединка.

Бой Емельяненко и Кокляева по правилам бокса состоялся в ночь на субботу, 30 ноября. В первом раунде 38-летний Емельяненко провел комбинацию и отправил в нокаут Кокляева. Пауэрлифтер сумел подняться, однако арбитр просигнализировал окончание поединка. После боя соперники пожали руки, а Емельяненко извинился.

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