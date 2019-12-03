Боец-чемпион поглумился над Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Евгений Гончаров раскритиковал тяжеловеса Александра Емельяненко. Его слова приводит журналист Александр Лютиков в своем YouTube-канале.

33-летний Гончаров заявил, что не считает Емельяненко бойцом высокого уровня. По его мнению, статус Емельяненко обеспечивает ему фамилия — брат Александра Федор прославился выступлениями в японском промоушене Pride и считается одним из лучших тяжеловесов в истории спорта. «Если бы у него была фамилия Иванов, он был бы среднестатистическим бойцом», — считает Гончаров.

Ранее Гончаров раскритиковал 38-летнего Емельяненко за его участие в поединке по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Он также опубликовал в сторис своего Instagram отрывок жесткого спарринга Емельяненко против бойца клуба «Ахмат»: на видео боец получает несколько ударов от соперника из более легкой весовой категории.

29 ноября Емельяненко нокаутировал 40-летнего Кокляева в первом раунде. Тяжеловес извинился за скоротечный поединок, а после боя подчеркнул, что его сопернику не удалось нанести полноценного удара.

Емельяненко выступал в Pride, ProFC, M-1, WFCA и RCC. На его счету 28 побед и семь поражений. Последний поединок россиянина завершился вничью. Гончаров одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он является действующим чемпионом лиги ACA в тяжелом весе.

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