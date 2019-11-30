Емельяненко оценил перспективы побитого им Кокляева в единоборствах

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил перспективы пауэрлифтера Михаила Кокляева в спортивных единоборствах. Видео со встречи тяжеловеса с прессой опубликовано в YouTube-канале Александра Лютикова.

38-летний Емельяненко заявил, что его соперник вряд ли сумеет что-то противопоставить ему в возможном реванше по правилам MMA. Тяжеловес посоветовал Кокляеву продолжать боксировать.

«Если руки к голове приклеить, начать двигаться — шансы кое-какие появятся», — подчеркнул он. Емельяненко не согласился с предположением одного из журналистов, что тяжелоатлет сможет освоить борцовские техники. «Да не пойдет у него борьба», — заключил он.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде поединка по правилам бокса. После победы боец MMA извинился перед публикой за скоротечный поединок. Пауэрлифтер выразил надежду, что сможет рассчитывать на реванш уже по правилам смешанного стиля.

Александр Емельяненко — брат другого российского тяжеловеса Федора Емельяненко. Он известен по выступлениям в Pride, ProFC и M1. В последний раз по правилам MMA Емельяненко выступал в августе 2018-го. Тогда поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!