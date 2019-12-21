Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.

По словам Кадырова, в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Емельяненко. «Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта», — сказал глава Чечни и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь в этом вопросе.

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте», — добавил Кадыров.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов стал гостем шоу «Хук Вам» и в эфире связался с Емельяненко. Исмаилов уже публично высказывал свою готовность выйти на поединок против 38-летнего Емельяненко, поэтому ведущий предложил спортсмену решить вопрос в эфире передачи и позвонил тяжеловесу.

В декабре 2017 года сообщалось, что Емельяненко признал поражение в соревновании с Кадыровым. Оба делали планку с отягощением и выкладывали результаты в Instagram.

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