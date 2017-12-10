Емельяненко-младший проиграл удержавшему на спине четырех человек Кадырову

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко признал поражение в соревновании с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Оба делали планку с отягощением и выкладывали результаты в Instagram.

Первым упражнение выполнил Емельяненко. Он выложил в сеть ролик, на котором держит планку с другим бойцом клуба «Ахмат» Рахман Дудаев, вес которого составляет 75 килограммов.

Кадыров принял эстафету и повторил трюк бойца, посадив на спину двух человек. Он выложил в Instagram ролик со своей тренировки.

Емельяненко-младший не сдался и увеличил вес. Он сумел удержать на спине трех человек.« Рамзан Ахматович, вы мотивируете нас! Спасибо Вам за то, что Вы делаете для бойцов клуба Ахмат! Мы Вам все благодарны», — подписал спортсмен под видео.

Однако последнее слово осталось за главой Чечни. В его аккаунте появился ролик с очередной тренировки, в конце которой он делает планку с четырьмя людьми на спине. «Я в Гудермесском многофункциональном спортивном центре провел хорошую тренировку, в ходе которой сделал планку с грузом 291 килограмм. На спине были четыре человека! Наш «Новый Император», я очень рад, что ты усиленно тренируешься, совершенствуешь мастерство и физические данные», — написал Кадыров.

Емельяненко признал поражение, записал видео на фоне Кремля. «Рамзан Ахматович, вы утерли мне нос в упражнении планка! Я снимаю перед вами шляпу, больше вашего мне не поднять. Остается лишь только сказать, что, Рамзан Ахматович, вы чемпион», — заключил боец.

В октябре этого года Емельяненко-младший заключил контракт с бойцовским клубом «Ахмат». В ноябре 2016 года он освободили из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. После выхода из тюрьмы он провел один бой, нокаутировав бразильца Джеронимо Дос Сантоса в сентябре 2017 года.