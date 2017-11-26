Отсидевший Емельяненко побрился налысо и показал татуировку

Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений! A post shared by Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) on Nov 25, 2017 at 8:21am PST

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко побрился налысо и показал татуировку на голове. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений!» — написал боец и показал наколку в виде паука в паутине.

4 ноября Емельяненко-младший ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение президенту России Владимиру Путину. Боец в своем посте добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о Путине.

Предыдущий бой Емельяненко-младший боец провел 27 сентября. Тогда 36-летний боец победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Этот бой стал первым для Емельяненко-младшего после освобождения из колонии в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.