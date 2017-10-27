Емельяненко-младший намекнул на темное прошлое брата и пригрозил раскрыть тайны

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко намекнул на темное прошлое брата Федора и пригрозил раскрыть его секреты. Слова спортсмена в пятницу, 27 октября, приводит «Советский спорт».

«Мне есть, что ему ответить, и много чего про него мне известно. Но я считаю ниже своего достоинства лить на него грязь. Я знаю про него столько, сколько он о себе не знает. Про студенческие его годы, например, про армейскую его службу, но я про это молчу», — заявил Емельяненко-младший.

При этом боец посчитал клоунадой письмо Федора, адресованное ему, и предложил брату связаться по телефону.

«Номер мой у него есть. Если нет, пусть у мамы возьмет. И я ему скажу: "Федя, лучше молчи, всему есть предел, потому что, Феденька, мне есть что за тебя рассказать, и немало". Он знает прекрасно, [что я могу рассказать], пусть он мне наберет, я ему отвечу», — подчеркнул Емельяненко.

26 октября Федор Емельяненко в своем открытом письме назвал брата иудой, обвинил его во лжи и лицемерии, а также рассказал о его втором тюремном сроке.

Боец выступил в ответ на слова Александра о их десятилетнем конфликте. Емельяненко-младший упрекнул Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Сергеем Харитоновым и назвал его близких подхалимами.

В ноябре 2016 года 36-летний Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.