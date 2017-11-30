Емельяненко-младший провел бой с Кадыровым

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провел тренировочный поединок по правилам бокса с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Видео Емельяненко-младший опубликовал на своей странице в Instagram.

«Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем!» — написал боец.

26 ноября Емельяненко побрился налысо и показал татуировку. На ней изображен паук в паутине.

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20 октября бывший чемпион мира по боевому самбо заключил контракт с бойцовским клубом «Ахмат». Руководители организации выразили надежду, что он будет прославлять клуб на весь мир.

В ноябре прошлого года Емельяненко-младшего освободили из колонии. 36-летний боец отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. После освобождения он провел один бой — в сентябре 2017 года против бразильца Джеронимо Дос Сантоса и победил техническим нокаутом в первом раунде.