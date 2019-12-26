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Александр Емельяненко принял вызов Кадырова

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Пост он опубликовал в Instagram.

Емельяненко заявил, что готов боксировать против Кадырова и сказал ему готовить перчатки. При этом спортсмен отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. «Ахмат — сила!» — добавил в конце боец.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают «все, кому не лень», и потому решил сделать то же самое. Позднее политик заявил, что планирует победить соперника.

Сам Емельяненко сначала отреагировал на предложение Кадырова шуткой. Он назвал публикацию главы Чечни продолжением флешмоба «вызови Емельяненко на бой».

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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