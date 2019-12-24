Кадыров оценил шансы на победу в бою против Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил шансы на победу в поединке против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.

Кадыров заявил, что планирует победить бойца. «Все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя считаю себя несостоявшимся спортсменом. Проиграть точно не хочу», — добавил он.

21 декабря Кадыров признался, что хочет вызвать на бой Емельяненко. При этом чеченский лидер не определился, проводить ли ему поединок по правилам бокса или MMA. Спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба «вызови Емельяненко на бой».

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой не продлился и одного раунда: боец MMA нокаутировал соперника и извинился перед зрителями за скоротечную схватку.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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