Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Супсехе Емельяненко готовился к поединку против Магомеда Исмаилова. По информации издания, спортсмена сначала отвезли в местное отделение полиции для разбирательства, а затем арестовали на семь суток за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП. При беседе с сотрудником полиции боец вел себя грубо — кадры задержания попали в сеть. Боец провел под арестом 10 суток.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!