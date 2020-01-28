В Чечне отреагировали на заявление властей о задержаниях за коллаж на Кадырова

Жители Чечни отреагировали на слова министра по нацполитике республики Джамбулата Умарова о том, что информация о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа с главой республики Рамзаном Кадыровым не соответствует действительности. Их слова приводит «Кавказский узел».

Один из собеседников издания отметил, что, судя по 10-минутной видеозаписи, на которой министр долго и многословно отвечает на простой вопрос, массовые задержания все же были. Другой опрошенный — сотрудник неправительственной организации — рассказал, что удалил на всякий случай из своего телефона коллаж с главой республики, который ему отправил знакомый.

При этом в комментариях к публикациям с выступлением Умарова в социальных сетях некоторые из пользователей поддержали политика.

Материалы по теме Салам, шайтаны! Кто настоящие враги Рамзана Кадырова

В местном управлении МВД не стали комментировать сообщение о задержании жителей Шалинского и Курчалоевского районов республики и заявили, что не владеют информацией.

Умаров в разговоре с журналисткой ТАСС, видеозапись которого опубликована в его Instagram-аккаунте, заявил, что информация о 25 задержанных из-за фотоколлажа — вброс и провокация. Он обратился к мировой истории и вспомнил, что с подобных карикатур «началась кровавая история Франции» при Людовике XVI, потом это повторилось в России при Николае II. По мнению Умарова, «лучше предупредить смутьянов и негодяев, разъяснив им, к чему они могут привести своими рисунками».

О задержаниях в Чечне за коллаж, на котором Кадыров был изображен в образе православного священника, сообщало издание «Кавказ.Реалии». По информации журналистов, 25 человек были задержаны в Курчалоевском районе, в городе Шали и селе Герменчук. Среди них школьники, люди от 25 до 30 лет и 62-летний таксист. По неподтвержденной информации, задержанных избивали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!