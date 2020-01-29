Кадыров ответил на сообщения о задержании 25 человек из-за коллажа на него

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного заседания коллегии МВД республики ответил на сообщения о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором он изображен в образе православного священника. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

Кадыров призвал не обращать внимания и не комментировать очерняющую Чечню информацию. «Я их считаю шайтанами — без чести, без религии, без морали, без ничего», — высказался глава Чечни об авторах сообщений.

По его мнению, власти республики сами знают, чего хочет народ и что они должны делать для людей. «Мы должны жить как семья, которая соблюдает все правила», — подчеркнул Кадыров.

Материалы по теме Салам, шайтаны! Кто настоящие враги Рамзана Кадырова

Глава Чечни также рассказал, что в СМИ преувеличивают информацию о происходящем в республике. «Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа — оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходил в себя, несколько дней находился там, приехал потом домой. Но до этого все пишут, что его похитили, убили. Лучше присматривать за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах», — пожаловался Кадыров.

О задержаниях в Чечне за фотоколлаж сообщало издание «Кавказ.Реалии». По информации журналистов, 25 человек были задержаны в Курчалоевском районе, в городе Шали и селе Герменчук. Среди них школьники, граждане от 25 до 30 лет и 62-летний таксист. По неподтвержденной информации, задержанных избивали. В местном управлении МВД от комментариев отказались.

Министр по нацполитике республики Джамбулат Умаров назвал эту информацию вбросом. Комментируя сообщения СМИ, он обратился к мировой истории и вспомнил, что с подобных карикатур «началась кровавая история Франции» при Людовике XVI, потом это повторилось в России при Николае II. Жители Чечни посчитали, что, судя по десятиминутной видеозаписи, на которой министр долго и многословно отвечает на простой вопрос, массовые задержания все же были.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!