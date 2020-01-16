В Чечне оценили проблемы Кадырова со здоровьем

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что глава республики Рамзан Кадыров взял больничный в связи с мелкими проблемами со здоровьем. Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.

«Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост», — отметил Саралиев, добавив, что в таком случае право возглавить регион временно переходит председателю правительства. Он назвал эту меру вынужденной, однако подчеркнул, что она «полностью укладывается в законодательные нормы» страны.

По словам депутата, глава республики продолжает следить за происходящим в регионе, хоть и находится на больничном. Он также принимает управленческие решения. «Ситуация в регионе штатная», — заключил Саралиев.

Ранее 16 января пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что чеченский лидер проходит курс лечения, «требующий медицинских процедур».

15 января Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности» и передал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Соответствующее распоряжение подписано 13 января. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что не знает о решении главы республики.

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