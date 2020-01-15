Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.

Из опубликованного документа следует, что Кадыров с 13 января передает свои полномочия на время «временной нетрудоспособности». Распоряжение подписано 13 января.

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил радиостанции «Говорит Москва», что не знает о решении главы республики. «Честное слово, я не знаю. Я нахожусь в Москве сейчас, я просто не в курсе. Сегодня какой день, вы знаете? Я бегаю, как белка в колесе здесь с информационными делами, поэтому я не в курсе сейчас», — сказал Умаров.

Ранее 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил об отставке правительства. По его словам, он считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Позже Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину возглавить правительство.

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