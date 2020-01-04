Кадыров высказался об убийстве Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что действия США, направленные против иранского генерала, осудили многие политики в ООН. В частности, ими озаботились и российские политики и должностные лица, отметил он.

«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке», — написал Кадыров, добавив, что такое положение дел «не может оставить никого равнодушным».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что целью убийства Сулеймани было предотвращение дальнейшего кровопролития. Похожее высказывание до этого сделал и президент США Дональд Трамп.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом.

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