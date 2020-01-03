Путин выразил озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», — говорится в сообщении.

Главы двух государств констатировали, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Ранее Минобороны России назвало действия США недальновидными и предупредило, что они будут иметь серьезные негативные последствия для всей системы международной безопасности.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

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