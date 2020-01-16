Временную нетрудоспособность Кадырова объяснили

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов объяснил его временную нетрудоспособность. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил представитель чеченского лидера, Кадыров проходит курс лечения, «требующий медицинских процедур». По словам Каримова, Конституцией Чеченской Республики предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

Накануне, 15 января, Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности» и передал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Соответствующее распоряжение подписано 13 января. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что не знает о решении главы республики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!