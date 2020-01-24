Лес у замка Пугачевой и Галкина решили вырубить ради новостроек

Лес рядом с замком певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина решили вырубить. Территорию в районе подмосковной деревни Грязь новые землевладельцы собираются отдать под новостройки, сообщает Telegram-канал Mash.

Уже на протяжении нескольких лет жители населенных пунктов Синьково, Грязь и Липки не без участия звездной пары вместе борются за сохранение окрестных лесов. В 2011 году этой территории присвоили статус сельскохозяйственных угодий. Леса передали по амнистии новому собственнику, который теперь собирается перепродать их застройщикам. Девелоперы планируют возвести здесь многоэтажки.

«Я очень хочу, чтобы мои дети ходили в лес, а не ходили около так называемых человейников», — пожаловалась местная жительница Иветта Царева. Вдобавок активисты выяснили, что в период Великой Отечественной войны на территории их населенных пунктов шли сражения. «Строить дома на местах захоронений неизвестных солдат будет кощунственно», — считают селяне. Федеральное агентство по лесному хозяйству уже взяло дело под контроль. По данным Mash, в настоящее время ведомство судится с застройщиком.

В июле 2019-го юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность строительства особняка артистов в деревне Грязь. Михайлов считает, что замок Галкина и Пугачевой имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту.

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