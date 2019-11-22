Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы

Российский юморист Максим Галкин пожаловался на птиц, которые гадят на окна его замка в подмосковной деревне Грязь, где артист проживает вместе со своими детьми и супругой Аллой Пугачевой. Об этом он сообщил в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Галкин опубликовал видео, где он наблюдает за восходом солнца. «Красота, рассвет. Но это что? Ну что это такое? Вот как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?» — возмутился артист, показав на камеру птичий помет.

«Ну ладно. Все-таки рассвет, умиротворение. Нет, ну это невозможно», — подытожил юморист.

В июле юрист Ярослав Михайлов потребовал проверить законность строительства особняка Галкина в деревне Грязь. По мнению Михайлова, замок имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту.

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