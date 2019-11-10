Ведущий Первого канала сравнил Галкина с Зеленским после его заявления о цензуре

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин возразил комику Максиму Галкину, рассказавшему о цензуре на российском телевидении. Его интервью опубликовано на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Шейнин заявил, что Галкин по примеру президента Украины Владимира Зеленского решил уйти из шоу-бизнеса и «осваивать политическую поляну». По его мнению, артист сделал неправильный вывод. Ведущий считает, что комик не должен комментировать то, в чем «не очень разбирается».

Галкин, по словам Шейнина, постоянный зритель программы на Первом канале. Телеведущий посчитал, что ему не хватает внимания, поэтому он и делает подобные заявления. Уход артиста с Первого канала Шейнин назвал ошибкой и предположил, что Галкин об этом жалеет.

Также ведущий предложил дать Галкину звание народного артиста, чтобы тот «успокоился». Он пригласил его в свою программу, если юморист «продолжит в этом духе и пойдет в политику».

Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Журналист Владимир Познер поддержал комика, но добавил, что на Первом канале цензуры нет.

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