Познер поддержал рассказавшего о цензуре на российском ТВ Галкина

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал комика Максима Галкина, заявившего о цензуре на российском телевидении. Его слова цитирует агентство URA.RU.

«Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на Первом канале. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это что, неожиданная для нас вещь?» — отметил Познер.

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Противоположной точки зрения придерживается другой телеведущий — Владимир Соловьев. Ранее 10 ноября он заявил, что на его телеканале нет никаких проявлений цензуры. Помимо этого, Соловьев призвал юмориста поспособствовать тому, чтобы телевидение соответствовало его «представлению о прекрасном».

О том, что на российском телевидении есть цензура, Максим Галкин сказал во время своего концерта в Новосибирске. По словам артиста, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки, а также посетовал, что «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».

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